Israele: Netanyahu fa appello a Liberman perché eviti ritorno alle urne (2)

- Liberman ha tenuto questa mattina una conferenza stampa in occasione della quale ha ribadito il proprio rifiuto a unirsi al governo di Netanyahu. “Abbiamo chiarito che non intendiamo compromettere i nostri valori – ha detto -. Siamo stati molto pratici e chiari, ma il Likud sta cercando di creare una narrazione della vendetta personale, usando la sua macchina della propaganda”. Il motivo della rottura sta nell'annosa questione legata al disegno di legge che obbligherebbe gli studenti ultraortodossi a entrare nell'esercito, al quale si oppongono le forze d'ispirazione religiosa con le quali Netanyahu si è nuovamente alleato. Liberman sostiene di voler sostenere un esecutivo di destra guidato da Netanyahu, non un governo religioso. Secondo la lettura del quotidiano "Haaretz", tuttavia, la disputa è figlia di calcoli politici di Liberman, che vede ormai "avvicinarsi la fine politica del suo ex alleato". (Res)