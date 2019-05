Albania: crisi politica, da premier Rama nuovo appello a opposizione per dialogo (3)

- L'opposizione da parte sua non fa nessuna retromarcia. Replicando alla lettera di oggi di Rama il numero due del Partito democratico (Pd), Gazmend Bardhi, scrive che il premier "continua ad ignorare le reali cause della crisi e i reali problemi dei cittadini. Con le sue lettere rivolte all'opposizione, Roma non fa altro che incitare alla violenza e provocare i cittadini che a causa del suo potere hanno perso tutto. Invece di scrivere lettere provocatorie che in modo ipocrita le definisce ‘inviti al dialogo’, Rama deve capire di essere incapace a fermare il trionfo degli albanesi uniti", sottolinea Bardhi. La prossima domenica, l'opposizione ha convocato un'altra protesta di piazza a Tirana, mentre un giorno prima, la maggioranza invece, organizzerà sempre a Tirana, il comizio di aperture della campagna elettorale per le amministrative. (Alt)