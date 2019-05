Slovenia-Repubblica Ceca: incontro tra ministri Esteri, focus su cooperazione regionale (2)

- La stretta connessione culturale tra il popolo sloveno e quello ceco risale ai tempi in cui erano parte dello stesso paese prima della Prima guerra mondiale, ha osservato Cerar. "Anche in campo economico si sta registrando un'ottima cooperazione", ha detto Cerar esprimendo soddisfazione per il fatto che l'interscambio merci tra i due paesi è cresciuto su base annua e ha raggiunto 1,57 miliardi di euro nel 2018. Questo dato classifica la Repubblica Ceca al nono posto tra i partner commerciali della Slovenia. Il ministro Cerar ha espresso infine soddisfazione per il fatto che presto il paese ospiterà prossimamente il presidente ceco, Milos Zeman, che parteciperà alla riunione dei capi di Stato nell'ambito dell'Iniziativa dei Tre Mari il 5 e 6 giugno. (Lus)