Ucraina: consigliere Zelensky, possibile rispettare condizioni accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina potrebbe riuscire a rispettare le condizioni poste dal Fondo monetario internazionale per la ricezione del prossimo prestito nell’ambito dell’accordo di stand-by. Lo ha affermato Oleksandr Danyliuk, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “L’attuale governo continuerà a lavorare fino alla formazione del nuovo. Anche il parlamento è ancora in funzione, e potrà approvare leggi che riguardano impegni internazionali; sono in funzione tutte le istituzioni pubbliche. Dobbiamo solo rispettare le condizioni attuali e non cercare o inventare scuse politiche per evitare di impegnarci”, ha spiegato Danyliuk. Una misisone del Fmi si trova attualmente in Ucraina per incontri con le autorità. (Res)