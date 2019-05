Scala: Sala, rapporto tra teatro e Milano è forte, si muovono insieme su binario della dimensione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in quanto presidente del Cda della Fondazione Teatro alla Scala, ha commentato in un post Facebook la presentazione del il cartellone musicale 2019-2020 del Piermarini. "Si apre - si legge nel post - una stagione importante, che conferma le direttrici artistiche che in questi anni hanno definito il profilo culturale del Teatro, introducendo alcune importanti novità. Il rapporto tra la Scala e Milano è forte e si muove sullo stesso binario: la dimensione internazionale che la nostra città sta vivendo". (Com)