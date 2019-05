Egitto: segretario di Stato britannico per il commercio internazionale in visita al Cairo

- Il segretario di Stato britannico per il commercio internazionale, Liam Fox, si trova oggi in visita ufficiale al Cairo per la prima volta da quando è entrato in carica nel 2016. Lo ha reso noto l’ambasciata del Regno Unito in Egitto. La missione di Fox rientra negli sforzi per aumentare i legami commerciali e di investimento con l'Egitto e per sottoscrivere nuovi accordi nei settori dei trasporti, della sanità e dei servizi finanziari. Il Regno Unito intende rafforzare gli investimenti in Africa entro il 2022, puntando in particolare nei settori strategici in grado di portare di posti di lavoro e crescita economica. “Non vedo l'ora di stabilire nuove partnership tra l’Egitto, il Nord Africa e il Regno Unito", ha affermato Fox. (Cae)