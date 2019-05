Difesa: ministero Forze armate francese anticipa sviluppo del futuro Joint light helicopter (2)

- "Siamo orgogliosi che l'Hil sia considerato un programma strategico. Vorrei ringraziare il ministero, l'Agenzia per gli appalti del Ministero (Direction Générale de l'Armement - Dga) e le forze armate per la loro fiducia e per la stretta collaborazione che ha contribuito a creare le condizioni affinché il programma fosse anticipato nell'ambito dell'attuale Legge di Programmazione Militare. Ciò consentirà di accelerare la sostituzione della vecchia generazione di aeromobili, ottimizzando al tempo stesso il supporto e la disponibilità della flotta di elicotteri dello Stato francese", ha dichiarato Bruno Even, amministratore delegato di Airbus Helicopters. "I nostri team sono impegnati per consegnare entro il 2026 un aeromobile che soddisfi le esigenze delle forze armate francesi in termini di disponibilità, prestazioni e capacità, e che possa rapidamente diventare il nuovo punto di riferimento nel mercato mondiale degli elicotteri militari di medio tonnellaggio", ha aggiunto. Sostenuto da una piattaforma che sarà operativa entro il prossimo anno, il programma Hil beneficerà di molti dei vantaggi dell'H160 versione civile, incluso il supporto con manutenzione semplificata e costi operativi inferiori rispetto alla precedente generazione di elicotteri in questa categoria. (Com)