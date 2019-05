Europee: Salvini raccoglie più preferenze di tutti i voti presi dal Carroccio quattro anni fa

- Matteo Salvini batte da solo il risultato della Lega nord di 4 anni fa. Alle scorse europee il Carroccio prese il 6,1%, e cioè 1,7 milioni di voti circa. Ieri la Lega di voti ne ha presi oltre nove milioni (circa due milioni sotto il 40,8 per cento del Pd di Matteo Renzi nel 2014). Ma il dato più incredibile è che su 2,3 milioni circa di queste schede gli elettori hanno scritto il nome del vicepremier e ministro dell'Interno leghista. Praticamente gli stessi voti presi da tutta Forza Italia (c'è una differenza di diecimila voti) e ben oltre quelli di Fd'I (1,7 milioni circa). Salvini - come gli altri leader del centrodestra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi - era candidato capolista in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali italiane (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), ma ha staccato di netto gli altri due leader. Berlusconi (che non era capolitista soltanto nella circoscrizione Centro), sommando le preferenze raccolte in tutta Italia, si ferma a quota 561 mila, Meloni si attesta a 474 mila circa. (segue) (Rer)