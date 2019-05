Amministrative Lombardia: a Bergamo Gori (Pd) verso la riconferma al primo turno

- Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, potrebbe evitare il ballottaggio e venire riconfermato al primo turno alle elezioni amministrative del capoluogo orobico. A oltre metà dello spoglio, l'ex candidato del centrosinistra alla presidenza di Regione Lombardia ha il 55,18 per cento dei voti, contro il 39,49 del suo avversario, l'ex parlamentare leghista appoggiato da tutto il centrodestra, Giacomo Stucchi. Nella città lombarda l'affluenza alle urne è stata del 70,34 per cento, di tre punti percentuali inferiore a quella del 2014 (73,25). Si tratterebbe di risultato che questa mattina non era dato affatto per scontato, considerando che a Bergamo alle Europee i partiti di centrodestra hanno avuto un risultato migliore di quelli di centrosinistra: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia insieme hanno conquistato il 47,49 per cento dei voti, mentre a scegliere il Pd è stato il 32,64 per cento dei votanti, il 5,15 ha optato per +Europa, che alle amministrative appoggia Gori, e il 3,17 per Europa Verde (che non ha un proprio candidato sindaco). Già basso alle Europee (6,8 per cento), è peggiorato ulteriormente alle amministrative il risultato del Movimento 5 stelle, che è ora al 3,65 per cento.(Rem)