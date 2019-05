Ue: Geraci, protezione e promozione di Made in Italy

- L'Italia ha un approccio di protezione e di promozione del Made in Italy. Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico per il commercio, Michele Geraci, dopo i lavori del Consiglio Affari esteri, nella parte del Commercio. Geraci ha detto che i temi dibattuti nella riunione sono stati "riforma dell'Omc, accordo di libero scambio con gli Usa e accordo di ibero scambio con il Vietnam. Tre temi molto diversi, uno più strutturale, di come riformare l'Omc, di come farlo funzionare, di come reagire alla sfida dell'Asia e di come l'Europa può farsi portatrice di una nuova era per il commercio internazionale", ha detto. "L'Italia è un paese esportatore, siamo interessati ad espandere i nuovi mercati, ma cerchiamo di proteggere le nostre industrie, soprattutto quelle dell'agricoltura che sono sempre soggette alla concorrenza da altri paesi", ha aggiunto. L'Italia intende accertare "che ci siano clausole di salvaguardia sull'importazione di riso e che non sia inclusa l'agricoltura nel trattato di libero scambio" con gli Usa. "Quindi stiamo cercando di avere un approccio di protezione e di promozione del Made in Italy", ha conlcuso. (Beb)