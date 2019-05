Amministrative: Zingaretti chiama Nardella, Decaro e Gori per complimentarsi

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha chiamato i sindaci appena riconfermati di Firenze, Bari e Bergamo, Dario Nardella, Antonio Decaro e Giorgio Gori per complimentarsi per gli splendidi successi ottenuti al primo turno in questa tornata amministrative che sta andando molto bene per il Pd. E' quanto si apprende da fonti dem. (Rin)