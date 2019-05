America Latina: Bolivia assume presidenza Comunità andina delle Nazioni, focus su maggiore integrazione

- La Bolivia ha assunto questo fine settimana la presidenza della Comunità andina delle nazioni (Can) con un appello ad una maggiore integrazione dell'istanza regionale, di cui fanno parte anche Colombia, Ecuador e Perù. Il passaggio di consegne è avvenuto nel quadro del vertice per i cinquant'anni della nascita del blocco, che si è svolto nella capitale peruviana Lima. "Per la Bolivia la Comunità andina è di grande importanza, per cui assumiamo con grande responsabilità l'impegno di assumere la sua presidenza", ha dichiarato Morales. Il capo di stato boliviano ha proposto quindi una "riforma dell'organismo regionale per adeguarlo alle sfide del contesto internazionale", sottolineando che "nell'attuale contesto un paese da solo non può affrontare queste sfide" e che è necessaria una maggiore "unità ed integrazione". Oltre ai capi di stato di Perù e Bolivia hanno partecipato al vertice anche i presidenti della Colombia, Ivan Duque, e dell'Ecuador, Lenin Moreno. (segue) (Abu)