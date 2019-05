America Latina: Bolivia assume presidenza Comunità andina delle Nazioni, focus su maggiore integrazione (2)

- La Comunità andina è nata il 26 maggio del 1969 con la firma del Trattato di Cartagena, che rappresenta il documento costituente che fissa gli obiettivi dell'integrazione. Attualmente rappresenta un mercato da circa 110 milioni di persone. Cile, Argentina, Paraguay ed Uruguay partecipano come paesi "associati", mentre la Spagna come paese "osservatore". Uno dei suoi obiettivi principali, recita il trattato, è quello dello "sviluppo equilibrato e armonico dei paesi membri in condizioni di equità attraverso l'integrazione e la cooperazione economica e sociale". (Abu)