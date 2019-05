Amministrative Lombardia: a Pavia centrodestra oltre il 50 per cento a metà dello spoglio

- A circa metà dello spoglio dei voti delle amministrative, il centrodestra sembra indirizzato alla conquista di Pavia, dove il sindaco uscente del centrosinistra, Massimo Depaoli, corre con una propria lista civica e non con il Partito democratico. Il candidato di centrodestra, Mario Fracassi, ha infatti oltre il 55 per cento delle preferenze. Il risultato parziale vede in seconda posizione la candidata di centrosinistra (appoggiata da Pd, +Europa e una lista civica), Ilaria Cristiani, con circa il 29 per cento dei voti. Il primo cittadino uscente, invece, è in terza posizione, con circa l'8,5 per cento dei consensi. Segue il Movimento 5 stelle, con poco più del 5 per cento dei voti. Un risultato per il centrodestra migliore a quello già ottimo conseguito alle Europee: la Lega infatti è risultato il partito con il 34,99 per cento dei voti, seguita da Partito democratico (29,49), Forza Italia (10,81), Movimento 5 Stelle (7,2), Fratelli d'Italia (5,36) e +Europa-Italia in Comune-Pde Italia (4,92). L'affluenza alle urne per le amministrative di Pavia è stata del 68,8 per cento, inferiore al 72,67 delle scorse elezioni.(Rem)