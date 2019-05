Europee: Astorre (Pd), Lazio in pole position, grazie a coraggio candidati

- Il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in una nota commenta i dati delle Europee: "Voglio innanzitutto ringraziare tutti i cittadini che hanno dato fiducia al Pd, le candidate e i candidati che hanno scelto di essere protagonisti di un nuovo cammino e che si sono impegnati con coraggio per rappresentare in Europa le nostre comunità, insieme a chi ha messo in gioco energie, storia, idee e valori al servizio del proprio comune e della propria città. Una grande e bella comunità che è stata premiata nel Lazio dove il Pd è andato oltre il risultato nazionale, con Roma al 30 per cento e primo partito della Capitale. In tanti comuni il partito, con il centrosinistra aperto, - prosegue Astorre - ha vinto le elezioni mentre in importanti città andiamo al ballottaggio, e tra queste siamo sicuramente in pole position a Ciampino, Monterotondo e Palestrina. Le amministrative confermano che l'alternativa alle forze populiste siamo noi e da qui ripartiamo per offrire un progetto di rinnovamento ai cittadini. Ora – conclude Astorre - tutti in campo per vincere anche nei ballottaggi". (Com)