Brasile: ministero Giustizia prepara bando per acquisto 106 mila pistole per forze dell'ordine

- Il ministero della Giustizia e della sicurezza pubblica brasiliano prepara un bando per l'acquisto di 106.000 pistole da distribuire tra la Forza nazionale e le polizie civili e militari degli stati della federazione. Lo rivela in anteprima il quotidiano "O Globo". Si tratta della prima gara di questo tipo, che prevede la partecipazione di società straniere, per un costo stimato di 444 milioni real (98 milioni di euro). Una parte dell'acquisto sarà finanziata dal governo federale e un'altra parte sarà finanziata dalle segreteria di pubblica sicurezza di singoli stati della federazione. (segue) (Brb)