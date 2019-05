Brasile: ministero Giustizia prepara bando per acquisto 106 mila pistole per forze dell'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce il quotidiano, lo scorso 9 maggio il Segretariato nazionale per la sicurezza pubblica (Senasp), agenzia del ministero della Giustizia, ha tenuto un'audizione pubblica con la partecipazione di rappresentanti di aziende del settore per presentare un modello preliminare del bando di gara. Nell'occasione il Senasp ha ricevuto suggerimenti per preparare il bando finale che verrà pubblicato nella seconda metà dell'anno. (segue) (Brb)