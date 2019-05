Brasile: ministero Giustizia prepara bando per acquisto 106 mila pistole per forze dell'ordine (3)

- In particolare il bando sarà utile per sostituire tutte le pistole calibro 40 in dotazione, che saranno rimpiazzate da pistola calibro 9x19. La fornitura sarà divisa in cinque lotti ciascuno per macroregione: 15.414 pistole per al regione nord, 29.117 per il nordest, 34.965 per il centrovest, 4.560 per il sudest e 22.480 per il sud. Secondo gli esperti, le munizioni da 9 mm generano meno usura per l'arma, hanno meno rinculo allo sparo e i proiettili hanno una capacità penetrazione inferiore o pari alle pistole calibro 40. (Brb)