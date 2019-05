Tav: Salvini, voto in Piemonte referendum a favore opera

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Viminale, ha affermato, in merito alla vicenda Tav, che "se questi sono i dati, se la Lega ha il 36 per cento in Piemonte, quasi il triplo degli amici cinque Stelle, vuol dire che i piemontesi si sono espressi e si stanno esprimendo chiaramente" a favore dell'opera. "In ogni caso", ha concluso il leader della Lega, "se ne riparla in autunno perché il bando è aperto. Il voto piemontese", ha concluso Salvini, "poco ci manca che sia un referendum". (Rin)