Napoli: "Al cuore del diabete", prevenzione del rischio cardiovascolare il 28 e 29 maggio (2)

- L'unità mobile partita a marzo e farà tappa in circa cinquanta località diverse, incluse le 14 città metropolitane, dove risiedono il 52 per cento delle persone con diabete in Italia. Nel mondo, attualmente 2 persone con diabete su 3 vivono in un nucleo urbano, con una stima dell'International Diabetes Federation che prevede nei prossimi 25 anni questo rapporto crescere a 3 su 4. In Italia sono quasi 750 mila le persone con diabete che vanno incontro nella loro vita ad almeno un evento cardiovascolare, delle quali oltre 350 mila hanno avuto un infarto e più di 100 mila un ictus. Sono poco meno di 15 mila le morti di persone con diabete imputabili a cardiopatia ischemica e rispettivamente 7 mila e 500 quelle per malattie cerebrovascolari ogni anno; in pratica stiamo parlando complessivamente di circa 60 decessi ogni giorno, in Campania la prevalenza del diabete secondo l'ISTAT è pari al 5,7% della popolazione verso il 5,3% a livello nazionale. (segue) (Ren)