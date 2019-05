Europee: Bonino (+Europa), scelto rischio impresa, faremo attenzione a ciò che accade a ottobre

- Emma Bonino, esponente di +Europa, in conferenza stampa con Bruno Tabacci e Benedetto Della Vedova, ha commentato l'esclusione, con il 3,09 per cento, della sua lista dal Parlamento europeo e la decisione di non confluire nella lista del Partito democratico. "Non siamo del Pd. Abbiamo scelto questo rischio di impresa che, ad oggi, abbiamo perso. Staremo attenti a quello che succederà attorno a noi, ahimé, nei prossimi mesi in particolare - ha aggiunto - a settembre-ottobre". (Rin)