Forza Italia: Romani a Toti, bene tue riflessioni ma non diventiamo gregari sovranisti

- Il senatore di Forza Italia, Paolo Romani, afferma in una nota di aver "letto con attenzione le dichiarazioni dell'amico Giovanni Toti e condivido alcune sue riflessioni. L'importante è che il nuovo soggetto politico, che parte dalla straordinaria esperienza di Berlusconi in politica, non abbia come unico approdo la nascita di un partito gregario in un centrodestra che sembra già, dalle dichiarazioni di Salvini e Meloni, voglia escludere a priori una Forza Italia rinnovata e riformata. Una grande Costituente con regole nuove, trasparenti e condivise, dunque", continua il parlamentare azzurro, "deve porsi come soggetto protagonista di quella vasta area liberale popolare e riformista, senza conventio ad escludendum, ma neppure limitata nei confini ristretti di un progetto simil-sovranista che inesorabilmente escluderebbe tutte quelle sensibilità, culture e tradizioni politiche che oggi non trovano rappresentanza. Solo dopo aver ricostituito un'identità forte, basata sulla nostra storia e sui valori tradizionali di Forza Italia e alternativa alle forze oggi in campo", conclude Romani, "potremmo ambire a ridare voce a coloro che oggi non votano, ad essere competitivi elettoralmente e complementari in un'alleanza tutta da costruire". (Com)