Europee: Ravanelli (Confindustria Piemonte), ha vinto la Tav, sono sicuro che si farà

- "Credo che la vera vincitrice di queste elezioni, parlo da piemontese, sia la Tav. Non a caso Salvini ha dichiarato che adesso l'agenda di governo cambierà anzitutto sulle grandi infrastrutture come la Tav. Ero abbastanza ottimista prima sul fatto che si sarebbe fatta, ora ne sono sicuro, per quanto si possa essere sicuri in politica". Così Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte, sull'esito delle elezioni europee e sugli exit poll delle regionali. "E' stato sconfitto è stato il concetto di decrescita felice portato avanti dai 5 Stelle - prosegue Ravanelli - . Italiani e piemontesi con il loro voto hanno dimostrato che ci vuole crescita, sviluppo, nuove opportunità di lavoro. Tutto ciò è perfettamente sintetizzato dalle grandi infrastrutture e in particolare dalla Tav". (Rpi)