India: Sikkim, si insedia il nuovo capo del governo

- Prem Singh Tamang, noto come P. S. Golay, ha giurato oggi come capo del governo dello Stato indiano del Sikkim. La cerimonia, officiata dal governatore Ganga Prasad, si è svolta nella capitale, Gangtok, nello stadio Paljore. Golay, 51 anni, fondatore del Fronte rivoluzionario del Sikkim (Skm), è diventato il sesto capo dell’esecutivo statale, mettendo fine a 25 anni di amministrazioni del Fronte democratico del Sikkim (Sdf) e del suo leader, Pawan Chamling, al vertice per 8.932 giorni, un primato. Subito dopo il giuramento ha concesso ai dipendenti dell’amministrazione la settimana lavorativa di cinque giorni (finora il sabato, tranne il secondo del mese, è stato un giorno lavorativo). Il nuovo capo del governo ha formato una squadra di undici membri. Il suo programma dà priorità all’occupazione giovanile, alla sanità, all’istruzione e allo sviluppo delle infrastrutture. (segue) (Inn)