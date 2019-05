Brasile: criminalità, ministero Giustizia mantiene dispiegamento forza nazionale nel Parà (2)

- La Forza nazionale è in Parà dallo scorso 7 marzo quando per la prima volta il ministro della Giustizia e della sicurezza pubblica, Sergio Moro, ne aveva autorizzato il dispiegamento a seguito della richiesta ufficiale presentata dal governatore, Helder Barbalho. Il 2 gennaio, un giorno dopo essere entrato in carica, Barbalho aveva richiesto il sostegno di 500 agenti della forza nazionale, allegando alla richiesta i dati relativi ai tassi di criminalità nello stato. Il direttore della Forza nazionale, colonnello Antonio de Oliveira, aveva informato che il contingente inviato a Belem sarebbe stato composto da 247 unità. (segue) (Brb)