Napoli: Borrelli (Verdi), inviata nota a forze ordine e Asl su parcheggiatori abusivi nell'ambulatorio "Elena d'Aosta"

- "Uno studente universitario di infermieristica del Polo Asl Napoli 1 ci ha reso noto che il parcheggio del presidio intermedio Elena d'Aosta, in via Cagnazzi, è ostaggio di un parcheggiatore abusivo. Lo studente ci ha inviato anche delle foto che mostrano il parcheggiatore all'interno dell'area di sosta pertinenziale alla struttura. L'estorsore della sosta, secondo quanto ci è stato riferito, sarebbe presente tutti i giorni dalla mattina presto fino ad ora di pranzo. Si sente così padrone della zona da chiedere addirittura delle regalie in occasione delle festività". La denuncia è arrivata dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Il caso riporta all'attenzione il fenomeno dei parcheggi delle strutture sanitarie in mano ai parcheggiatori abusivi – ha aggiunto -. Così come abbiamo lottato per riaffermare la legalità nell'area di sosta dell'ospedale San Giovanni Bosco, così chiediamo che si intervenga anche presso il presidio ‘Elena d'Aosta’”. “Abbiamo inviato una nota al commissario straordinario dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, evidenziando la presenza di un soggetto non autorizzato che riscuote indebitamente denaro in un parcheggio di proprietà dell'azienda sanitaria – ha concluso -. Allo stesso tempo abbiamo inviato una segnalazione anche alle forze dell'ordine chiedendo di intervenire al più presto nei confronti del parcheggiatore". (Ren)