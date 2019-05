Europee: Urso (Fd'I), in Veneto e Friuli Meloni sorpassa Forza Italia, successo tra i ceti produttivi

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, eletto in Veneto e responsabile nazionale del settore Impresa del partito, afferma in una nota che "il grande successo di Fd'I è ancora più evidente in Veneto e Friuli, dove la lista della Meloni ha superato Forza Italia, raddoppiando i voti rispetto alle precedenti Europee. Un grande risultato che evidenzia il crescente consenso tra i ceti produttivi del Nord, tanto più significativo a fronte della grande affermazione della Lega. E' questo il vero 'governo del cambiamento'", conclude Urso, "che il mondo produttivo fortemente chiede". (Com)