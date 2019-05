Tunisia-Libia: affitti alle stelle e mercato in crisi per il conflitto a Tripoli

- L'offensiva militare del generale Khalifa Haftar su Tripoli sta avendo le prime ripercussioni anche nella vicina Tunisia. Gli affitti sono in aumento, mentre si fanno sempre più insistenti le voci sull'istituzione di un campo profughi nella provincia sudorientale di Medenine. Il numero di libici stabilitisi in Tunisia dalla rivoluzione del 2011 ad oggi varia da una stima all'altra. Il ministero degli Affari esteri tunisino aveva sottolineato nel 2016 il carattere “permanente” della mobilità dei cittadini libici, quantificando la comunità libica presente in Tunisia in una cifra compresa tra un milione e 1,3 milioni. Secondo il capo della missione diplomatica libica a Tunisi, Mohamed Maaloul, il numero reale dei libici residenti nel paese “varia dai 100 mila ai 120 mila, non di più”. Sia come sia, la presenza libica in Tunisia - prima solo stagionale - è ora ben visibile nelle maggior parte delle città tunisine. Le famiglie con meno possibilità economiche si sono stabilite nelle municipalità nel sud, da Gabes a Ras Jedir. La stragrande maggioranza della classe media ha scelto la città costiera di Sfax, polmone industriale della Tunisia. I più ricchi risiedono a Djerba, Sousse, Hammamet, Nabeul o Tunisi, generalmente nelle aree vicine agli aeroporti per tornare in patria al momento giusto. (segue) (Tut)