Tunisia-Libia: affitti alle stelle e mercato in crisi per il conflitto a Tripoli (2)

- Decine di migliaia di libici hanno deciso di stabilirsi nell’area di Grande Tunisi, ma anche all'interno del paese. Molti pensano di farlo per brevi periodi, ma spesso si rassegnano all’idea di una permanenza più lunga, anche se provvisoria. I giovani, in particolare quelli delle famiglie benestanti, si fanno spesso notare a bordo di grandi auto berline, nei Lounges-Café, nei club e nei ristoranti della Tunisia. Una presenza a volte mal digerita dai tunisini. Sonia, direttore di una filiale bancaria nel quartiere El Menzah della capitale, ha detto ad “Agenzia Nova” che all'inizio i libici erano i benvenuti, avevano aperto conti in valuta estera con ingenti somme, ma ora le cose sono cambiate. "Abbiamo ricevuto istruzioni per chiudere diversi conti, sebbene i creditori abbiano cifre importanti", ha spiegato la titolare dell’agenzia bancaria tunisina. Alcuni movimenti bancari sono “sospetti” e la banca “non vuole più avere a che fare con i clienti libici”, ha aggiunto la funzionaria tunisina. I prezzi degli immobili intanto stanno aumentando rapidamente. Un trilocale standard viene venduto oggi tra 540 e 600 mila dinari (160-180 mila euro), il numero di agenzie immobiliari è notevolmente aumentato e diversi investitori hanno anticipato il trend edificando in pochi mesi lussuosi edifici nelle aree di Lac, La Souka ed Ennaser. Il principio di mercato è semplice: più c’è richiesta (e più libici entrano nel paese), più aumentano i prezzi. Eppure, molti appartamenti nuovi restano vuoti. (segue) (Tut)