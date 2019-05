Tunisia-Libia: affitti alle stelle e mercato in crisi per il conflitto a Tripoli (3)

- Hatem Hannafi, studente universitario, ha spiegato che prima della rivoluzione divideva con il fratello un appartamento di lusso ad un prezzo totale di 500 dinari tunisini al mese (circa 150 euro); ora vive insieme ad altri due coinquilini in un trilocale di modeste dimensioni al costo di 1.500 dinari al mese (circa 400 euro). Secondo il giovane, nel primo trimestre del 2011 c’è stato un primo aumento degli affitti del 30 per cento, mentre un secondo picco c’è stato nel secondo trimestre del 2012, con un aumento del 70 per cento. Con l’arrivo di migliaia di libici, i prezzi sono continuati ad aumentare anche del 100 per cento nel 2013. Molti proprietari hanno preteso un adeguamento degli affitti, costringendo gli inquilini a pagare il doppio o a lasciare gli appartamenti ai nuovi clienti: i libici. “I tunisini che avevano i soldi per pagare hanno accettato il ricatto, perché è difficile trovare un nuovo alloggio a fine stagione. Gli altri sono stati costretti a lasciare gli appartamenti ai libici", ha detto Hannafi. (segue) (Tut)