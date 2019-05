Tunisia-Libia: affitti alle stelle e mercato in crisi per il conflitto a Tripoli (4)

- Questa situazione ha portato molti tunisini nella situazione paradossale di sentirsi stranieri nel loro paese, accrescendo il risentimento nei confronti dei vicini libici e degli speculatori. La mancanza di visione a lungo termine degli sviluppatori immobiliari, tuttavia, ha causato uno squilibrio nel mercato che rischia di avere ripercussioni anche nel comparto bancario. Il boom dell’edilizia ha portato centinaia di nuovi appartamenti che i tunisini semplicemente non possono permettersi con i loro attuali stipendi e le rigide regole delle banche sui muti. La verità è che il settore delle vendite degli appartamenti in Tunisia è in crisi: anche con le sovvenzioni statali per facilitare la vendita ai membri della pubblica amministrazione, infatti, il mercato rimane bloccato. (segue) (Tut)