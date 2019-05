Tunisia-Libia: affitti alle stelle e mercato in crisi per il conflitto a Tripoli (5)

- Saloua Khari, imprenditrice di 42 anni e proprietaria di un'agenzia immobiliare tra Manzah e Enasr, una zona residenziale di Tunisi, ha detto ad “Agenzia Nova” che “all’inizio i libici pagavano in contanti e volevano vivere in aree residenziali e di lusso, come Nasr, Lac o Ain Zaghouan: erano disposto a pagare ingenti somme per affitti medi, pensavano che la situazione fosse temporanea e che le cose nel loro paese si fossero rimesse a posto”. La Khari ha spiegato ad “Agenzia Nova” che anche lei, come molti altri, ha alzato gli affitti. "A dire la verità, ho lavorato e guadagnato bene dal 2011 al 2014. Ma dal 2015 sono cominciati i problemi. I libici hanno iniziato a capire come funziona la vita in Tunisia e hanno iniziato a negoziare i prezzi, oppure a scappare senza pagare", ha aggiunto la donna. Alcune “agenzia immobiliari parassitarie” hanno incitato i proprietari a chiedere affitti sempre più alti, ma secondo Saloua Khari si tratta di “intrusi nel settore” e di una minoranza. (segue) (Tut)