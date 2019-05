Tunisia-Libia: affitti alle stelle e mercato in crisi per il conflitto a Tripoli (6)

- Belgacem Saadi, 60 anni, amministratore di condominio, ha spiegato ad “Agenzia Nova” che i prezzi degli appartamenti sono aumentati vertiginosamente: se nel 2011 l’affitto di un bilocale costava tra i 250 e i 400 dinari (circa 100 euro) al mese, ora costa oltre 900 dinari (circa 250 euro). L’uomo ha inoltre denunciato il comportamento sconsiderato di alcuni libici in affitto: "Non hanno rispettato le regole del condominio, inoltre hanno devastato gli appartamenti dove hanno abitato". Ciò non impedisce ai libici di essere molto più generosi dei tunisini quando si tratta di pagare in contanti: "Mi pagano meglio quando offro loro un servizio", ha ammesso Saadi. L’amministratore, tuttavia, ha espresso tutto il suo disappunto per la situazione attuale: "I libici sono venuti in Tunisia con un sacco di soldi e questo ha spinto i commercianti ad approfittarne, aumentando i prezzi dei prodotti di consumo. Ma ora il costo della vita ha superato le nostre capacità”. Questo fenomeno è andato scemando nel 2017, quando le cose in Libia sembravano andare e meglio e molti libici sono tornati nel loro paese. Ora, tuttavia, l’acuirsi del conflitto a Tripoli ha prodotto almeno 80 mila sfollati e le bombe minacciano la capitale, dove risiede circa un terzo dell’intera popolazione libica. (Tut)