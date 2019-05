Messico: Pemex ad aprile calano produzione ed esportazione di greggio

- Ad aprile la produzione di greggio della compagnia energetica messicana Pemex è calata del 10,3 per cento su anno, arrivando a una media di un milione e 675 mila barili al giorno. Si tratta, secondo i dati forniti dalla stessa Pemex, del settimo mese di calo consecutivo e del peggior aprile dal 1979 ad oggi. Male anche le esportazioni con una caduta del 19 per cento rispetto ad aprile del 2018: il dato di 1 milione e 23 mila barili di venduti oltre confine è il peggiore degli ultimi sei mesi. In termini di entrate totali, le vendite all'estero hanno fruttato 1,89 miliardi di dollari, 349 milioni di dollari in meno su anno, un calo pari al 15,6 per cento. Una flessione che risulta ancor più sensibile se si pensa che ad aprile il prezzo medio del barile è stato di 61,6 dollari, il 4,4 per cento in più che nello scorso anno. (segue) (Mec)