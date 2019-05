Messico: Pemex ad aprile calano produzione ed esportazione di greggio (2)

- A inizio maggio la compagnia energetica aveva diffuso alcuni dati relativi all'attività economica: dopo due anni consecutivi di utili, il primo trimestre del 2019 si è chiuso con una perdita dell’equivalente di poco più di un miliardo e 800 milioni di dollari. Calate del 10 per cento le vendite rispetto all’analogo periodo del 2018 e del 13 per cento sul trimestre precedente, in buona parte per l’aumento del prezzo. In calo però del 7 per cento i costi operativi dell’azienda. Pemex fa inoltre sapere che la nuova strategia varata dal governo ha permesso in pochi mesi di abbattere del 95 per cento la quantità di barili di carburanti rubati nel paese. (segue) (Mec)