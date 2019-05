Messico: Pemex ad aprile calano produzione ed esportazione di greggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha deciso di rilanciare la compagnia energetica nazionale denunciando "anni di abbandono" legati alla speranza che la riforma energetica del 2014 potesse - attraverso l'apertura ai privati e al capitale straniero - rilanciare il comparto. L'esecutivo ha per questo annunciato misure straordinarie di esenzioni fiscali, a partire da un aumento degli incentivi da 11 a 15 miliardi di pesos per il 2109, l'equivalente di poco meno di 780 milioni di dollari. La misura, ha segnalato il direttore Finanze di Pemex Alberto Velasquez Garcia, aiuterà l'impresa a non dover più emettere nuovo debito e cominciare a pagare il pregresso, evento che si compie per la prima volta dopo dieci anni. Il debito netto della Pemex, contratto dal 2013 al 2018, è pari all'equivalente di circa 7 miliardi e duecento milioni di dollari. Nel Piano nazionale di sviluppo presentato a fine aprile, documento programmatico di governo per il sessennio 2019-2024, il presidente si è inoltre impegnato ad abbassare ulteriormente il carico fiscale sull'azienda. (Mec)