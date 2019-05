Europee: Salvini, chiesto voto per andare in Ue e non per alleanze diverse

Roma, 27 mag 16:48 - (Agenzia Nova) - Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta su La7, ha ribadito: "Ho chiesto il voto per andare in Europa e non per cercare alleanze diverse a livello nazionale, un conto è il centrodestra che mi auguro vinca" in Piemonte e nelle città al voto, "un altro è il contratto che ho sempre detto di voler rispettare e se i Cinque stelle torneranno rispettosi c'è tanto da fare". Del resto, ha aggiunto, ne riparleremo "tra quattro anni".