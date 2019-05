Tunisia: presidente Essebsi riceve premier Chahed, focus su esami scolastici e stagione turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, è stato ricevuto oggi al Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, dal capo dello Stato, Beji Caid Essebsi. Al centro dei colloqui, si legge in un comunicato ufficiale, la situazione generale del paese e gli ultimi preparativi per svolgere nelle migliori condizioni possibili gli esami scolastici nazionali e per la buona riuscita della stagione turistica. (Tut)