Europee: Meloni, non ho ancora inviato sms a Berlusconi, piano piano cresciamo

- Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ospite oggi di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, ha detto di non avere "ancora mandato un messaggino" a Silvio Berlusconi "dopo i risultati delle Europee, ma lo chiamerò. Quando parlava del quattro per cento riferendosi a noi, era chiaro che fosse solo un modo per dissuadere dal votarci". Alla domanda sul fatto di aver preso 440mila preferenze, mentre il presidente di Forza Italia ha toccato quota 558mila, Meloni ha risposto: "Avete visto? Piano piano, piano piano, si cresce". (Rin)