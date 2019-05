Europee: Pacetti (M5s), si impara più da sconfitte che da vittorie, non molliamo

- "Si impara di più dalle sconfitte che dalle vittorie". Così su Facebook il consigliere capitolino M5s, Giuliano Pacetti, commentando il risultato delle elezioni europee. "Le sconfitte servono a tenerti coi piedi per terra - prosegue Paceti -, a non perdere di vista gli obiettivi, a ricordarti che devi lavorare sempre sodo per raggiungerli. Faremo tesoro del risultato di queste elezioni, ma non molliamo perché c’è ancora tanto da fare per il bene della città e del paese. Lo dobbiamo ai cittadini che hanno scelto noi alla guida di Roma e dell’Italia. La strada è ancora lunga! Avanti a testa alta!"(Rer)