Cina: funzionario, zone pilota aiutano la riforma delle aree rurali

- Le zone pilota di riforma rurale della Cina hanno compiuto notevoli progressi nei loro sforzi per testare nuovi regolamenti e sistemi che possono essere replicati e promossi nelle vaste aree rurali del Paese, ha detto oggi Zhao Yang, funzionario del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali cinese. "Il paese ha lanciato due lotti di 58 posti per guidare le riforme rurali - rispettivamente nel 2011 e 2014 - che hanno costituito una piattaforma cruciale per il governo centrale per esplorare nuove modalità di riforma generale nelle zone rurali", ha spiegato Zhao. Circa 144 risultati della riforma rurale sono stati raggiunti in queste zone pilota a partire dal 2011, che sono già stati applicati nella stesura e nella modifica delle leggi e dei regolamenti del paese, ha aggiunto il funzionario. "Molte zone pilota hanno testato nuove pratiche nella riforma del sistema dei terreni per allocare meglio le terre e proteggere gli interessi degli agricoltori e i diritti territoriali. Gli sforzi sono stati anche visti nelle riforme del sistema dei diritti di proprietà collettiva e del sistema finanziario e dello sviluppo urbano-rurale integrato", ha aggiunto Zhao. (segue) (Cip)