Cina: funzionario, zone pilota aiutano la riforma delle aree rurali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le linee guida, entro il 2035 il paese realizzerà il processo di modernizzazione rurale e agricola e assicurerà che sia i residenti urbani che quelli rurali godano di pari servizi pubblici. Saranno compiuti ulteriori sforzi per promuovere l'economia digitale rurale, con un uso più ampio delle tecnologie digitali nell'agricoltura e lo sviluppo del commercio elettronico e varie industrie creative emergenti nelle regioni rurali. Oltre a fornire maggiore sostegno all'innovazione tecnologica rurale, il paese rafforzerà la protezione ecologica nelle aree rurali tramite le tecnologie digitali. Inoltre, le linee guida sottolineano l'importanza di migliorare l'accesso a Internet nelle zone rurali in condizioni di alleviamento della povertà, e richiedono una maggiore condivisione delle informazioni per promuovere lo sviluppo integrato urbano-rurale. (Cip)