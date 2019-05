Romania: riunione d'emergenza dei vertici socialdemocratici dopo arresto Dragnea

- Dopo la condanna a tre anni e sei mesi di carcere inflitta oggi a Liviu Dragnea, presidente del Partito socialdemocratico (Psd), i vertici socialdemocratici (schieramento leader della maggioranza di governo in Romania) e diversi ministri si incontreranno questa sera in una riunione d'emergenza. Lo riferiscono fonti socialdemocratiche citate dall'agenzia di stampa "Mediafax". L'incontro si svolge per stabilire la strada da percorrere dopo la condanna in via definitiva di Dragnea per istigazione all'abuso d'ufficio. La premier Viorica Dancila, in qualità di presidente esecutivo, assumerà la direzione del partito. Dragnea è stato condannato in quanto nel periodo in cui era presidente del Consiglio provinciale di Teleorman ha disposto l'assunzione fittizia di due iscritte al partito alla Direzione di assistenza sciale e tutela dell'infanzia. Dragnea è stato già condannato in primo grado, da un collegio da tre giudici, a tre anni e sei mesi di reclusione per istigazione all'abuso d'ufficio. Lo scorso 15 aprile, nell'ultima apparizione davanti ai giudici, Dragnea si è dichiarato innocente. (Rob)