Golf: Kevin Na vince lo Schwab Challenge, Molinari 53esimo

- Kevin Na ha vinto, con 267 (70 62 69 66, -13) colpi, il Charles Schwab Challenge, torneo del Pga tour che ha visto Francesco Molinari piazzarsi al 53esimo posto con 284 (71 70 70 73, +4). A Fort Worth, in Texas, l'americano ha dominato il round finale superando di quattro colpi la concorrenza del connazionale Tony Finau, secondo con 271 (-9). E incassando un assegno da 1,3 milioni di dollari, su un montepremi totale di 7.300.000 dollari, e regalando al caddie Kenny Harms una Dodge Challenge del 1973 messa in palio per il vincitore. Francesco Molinari ha chiuso la propria gara con un parziale di 73 (+3), caratterizzato da un birdie e da quattro bogey. Piazzandosi davanti a Justin Rose, 58° con 285 (+5), campione uscente e numero 3 del world ranking. (Ren)