Credito: Serbia, Komercijalna banka mette in vendita parte proprietà immobiliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota pubblica in Komercijalna banka è pari al 41,74 per cento, mentre la Bers possiede il 24,43 per cento del capitale e la Società finanziaria internazionale (Ifc), come pure la Banca mondiale, ne possiedono il 10,15 per cento. E' stato firmato lo scorso 6 febbraio il contratto fra il ministero delle Finanze della Serbia e la società Lazard per la consulenza nel processo di privatizzazione dell'istituto di credito. La conferma è arrivata il giorno stesso dal ministro delle Finanze Sinisa Mali, ospite dell'emittente "Tv Pink". "Oggi avremo una riunione con la società Lazard che è consulente del governo serbo nel processo di individuazione di un partner strategico per Komercijalna banka. Vedremo in che modo concluderemo tale processo", ha detto allora Mali che ha aggiunto di aspettarsi entro qualche mese la preparazione da parte di Lazard dei documenti che dovranno illustrare le migliori opzioni per l'istituto di credito. (segue) (Seb)