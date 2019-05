Credito: Serbia, Komercijalna banka mette in vendita parte proprietà immobiliari (4)

- Agli inizi di marzo il ministro delle Finanze ha dichiarato di aspettarsi almeno due offerte in linea con le condizioni richieste. "Mi aspetto almeno due offerte di riferimento e la cosa più importante è che il processo sia trasparente. Nel frattempo la società Lazard preparerà la documentazione e mostrerà allo Stato quale è la migliore opzione. Chi sono i potenziali partner per ora davvero non lo so, l'importante è che soddisfino le condizioni poste dalla Banca nazionale della Serbia (Nbs)", ha detto Mali. Al momento in cui Mali ha rilasciato le dichiarazioni il valore in borsa dell'istituto era di 350 milioni di euro. Prima del 2008, anno di inizio della crisi economica globale, il valore raggiungeva i due miliardi di euro. (segue) (Seb)