Speciale difesa: Albania, proteste opposizione, Osce condanna atti violenza di sabato 11 maggio

- L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha condannato le proteste che hanno avuto luogo in Albania nella giornata dell’11 maggio, e ha diffuso un comunicato in cui i leader dell’opposizione di centro-destra guidata da Lulzim Basha vengono esortati a garantire uno svolgimento pacifico nel quadro di ulteriori dimostrazioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”. “Le proteste dell’11 maggio si sono concluse con un bilancio di numerosi feriti e ingenti danni alle strutture cittadine, inclusa la residenza dell’ambasciatore dell’Ufficio Osce a Tirana, Bernd Borchardt: nessuna rappresentanza diplomatica dovrebbe essere soggetta ad attacchi o violenze”, si legge nel comunicato, in cui il governo albanese viene ringraziato per “aver reagito in maniera celere ed efficiente proteggendo la residenza”. “Lo svolgimento di proteste pacifiche è un elemento essenziale per qualsiasi democrazia, e un diritto fondamentale. L’utilizzo della violenza, che sia da parte degli organi governativi o dei cittadini, rappresenta però un pericolo, e un rischio ai processi democratici di un paese”, è scritto nel documento, in cui si esortano ancora una volta il governo e l’opposizione politica albanese ad avviare un dialogo politico e senza precondizioni che possa riportare l’ordine nel paese. (Alt)