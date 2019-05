Speciale difesa: presidente Usa Trump sminuisce rischio test balistici nordcoreani

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto tranquillo riguardo il rischio potenziale di nuovi lanci balistici da parte della Corea del Nord, dopo i test effettuati da Pyongyang all’inizio del mese di maggio. “La Corea del Nord ha lanciato armi di dimensioni ridotte, e questo ha indisposto alcuni dei miei collaboratori, e altri, ma non me”, ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter ieri, nel corso della sua visita di Stato di quattro giorni in Giappone. Soltanto il giorno prima, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa, John Bolton, aveva definito i lanci dei missili balistici a corto raggio nordcoreani, avvenuti il 4 e il 9 maggio scorsi, una palese violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha ribadito la scorsa settimana la determinazione dell’amministrazione presidenziale Trump ad attuare rigorosamente il regime sanzionatorio a carico della Corea del Nord. Il segretario ha affermato che il governo Usa “è concentrato sui trasferimenti di denaro, sulle attività di riciclaggio di denaro, stiamo lavorando con la comunità d’intelligence alla classificazione di alcune informazioni e al rafforzamento delle sanzioni Onu tramite nostre specifiche sanzioni contro individui che provano ad abusare del sistema finanziario”. Mnuchin ha puntualizzato ancora una volta che Washington non è disposta a concedere un allentamento delle sanzioni per ottenere il rilancio dei negoziati sul nucleare nordcoreane. “Il presidente (Donald Trump) è determinato a proseguire i nostri sforzi per attuare sia le sanzioni Onu, sia le sanzioni statunitensi a carico della Corea del Nord”, ha detto il segretario nel corso di una audizione presso la Commissione servizi finanziari della Camera dei rappresentanti. Mnuchin ha dichiarato che le sanzioni restano la leva più efficace per spingere il leader nordcoreano, Kim Jong-un, a sedere al tavolo dei negoziati.(Was)