Tav: Di Maio, no a scontro, ridiscussione opera è in Consiglio ministri

- Il capo del Movimento cinque stelle, Lugi Di Maio, ha ribadito che sul Tav "quello che emergerà tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente francese sarà valutato dal nostro governo come sempre fatto". Nel corso di una conferenza stampa al ministero dello Sviluppo economico per commentare i rusultati delle Europee, il vicepremier ha aggiunto che "il tema non è cercare lo scontro. Esistono posizioni e obiettivi da realizzare nel contratto di governo" e il Tav è "nel contratto da sempre. La ridiscussione dell'opera - ha concluso Di Maio - è al Consiglio dei ministri". (Rin)