Governo: Di Maio su Siri, non mi pento di aver chiesto dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in conferenza stampa al Mise sull'esito del voto per le Europee, a proposito di Armando Siri, ha scandito: "Non mi pento di aver chiesto le dimissioni del sottosegretario indagato". (Rin)